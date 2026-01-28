https://news.day.az/azerinews/1812535.html Sabah intensiv yağış yağacaq - XƏBƏRDARLIQ Hava şəraiti ilə əlaqədar xəbərdarlıq verilib. Day.Az bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən xəbər verir. Məlumatına əsasən sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında yanvarın 29-u günün birinci yarısında hava şəraitinin bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir.
Sabah intensiv yağış yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
Hava şəraiti ilə əlaqədar xəbərdarlıq verilib.
Day.Az bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən xəbər verir.
Məlumatına əsasən sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında yanvarın 29-u günün birinci yarısında hava şəraitinin bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir.
Bəzi şəhərətrafı ərazilərdə yağıntının intensiv olacağı ehtimalı var.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре