Sabah intensiv yağış yağacaq

Hava şəraiti ilə əlaqədar xəbərdarlıq verilib.

Day.Az bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən xəbər verir.

 

Məlumatına əsasən sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında yanvarın 29-u günün birinci yarısında hava şəraitinin bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir.

Bəzi şəhərətrafı ərazilərdə yağıntının intensiv olacağı ehtimalı var.