https://news.day.az/azerinews/1812560.html Paytaxtda oğurluq edənlər saxlanıldılar Paytaxtın Xəzər rayonunda oğurluq hadisəsi baş verib. Day.Az xəbər verir kİ, bu barədə DİN məlumat yayıb. Bildirilir ki, rayon sakini polisə müraciət edərək "Tufan" markalı mopedinin oğurlandığını bildirib.
Nərimanov rayonunda isə bir nəfərə məxsus içərisində pul, mobil telefon və bank kartları olan pul kisəsini talamaqda şübhəli bilinən N.Məmmədova da polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.
Araşdırmalar davam etdirilir.
