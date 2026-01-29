https://news.day.az/azerinews/1812720.html Çində 73 nəfər futboldan ömürlük diskvalifikasiya olundu Çində futbolda oyun alqı-satqısı və korrupsiyaya qarşı tədbirlər çərçivəsində 73 nəfəri futboldan ömürlük uzaqlaşdırıb və doqquz yüksək liqa klubunun xalı silinib. Day.Az bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.
Day.Az bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.
Cəzalandırılanlar arasında Çin milli komandasının sabiq baş məşqçisi və "Everton"un keçmiş futbolçusu Li Te, eləcə də Çin Futbol Assosiasiyasının (CFA) sabiq prezidenti Çen Süyüan da var.
2019-2021-ci illərdə milli komandaya rəhbərlik etmiş Li və Çen milyonlarla dollar məbləğində rüşvət almaqda təqsirli biliniblər. Li 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib, Çen isə ömürlük həbs cəzası alıb.
