https://news.day.az/azerinews/1813178.html Hacı Nuran xəstəliyindən danışdı Tanınmış aparıcı Hacı Nuran Hüseynov səhhətində yenidən yaşanan problemlə bağlı açıqlama verib. Day.Az musavat.com-a istinadən xəbər verir ki, o xəstəliyin ikinci dəfə təkrarlandığını bildirib. Hacı Nuran qeyd edib ki, səhhətindəki narahatlıq onu yenidən həkimə müraciət etməyə məcbur edib.
Hacı Nuran xəstəliyindən danışdı
Tanınmış aparıcı Hacı Nuran Hüseynov səhhətində yenidən yaşanan problemlə bağlı açıqlama verib.
Day.Az musavat.com-a istinadən xəbər verir ki, o xəstəliyin ikinci dəfə təkrarlandığını bildirib. Hacı Nuran qeyd edib ki, səhhətindəki narahatlıq onu yenidən həkimə müraciət etməyə məcbur edib. Bununla belə, o, vəziyyətinin hazırda nəzarət altında olduğunu vurğulayıb.
Qeyd edək ki, Hacı Nuran uzun müddətdir ağciyər xərçəngi xəstəliyindən əziyyət çəkir, bu xəstəlik zamanı ağciyərində şiş aşkarlanıb və o, müxtəlif vaxtlarda Almaniyada və yerli klinikalarda müalicə alıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре