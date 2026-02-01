Bakıda restoranda yanğın oldu

Bakı şəhərinin Nərimanov rayonunda yanğın qeydə alınıb.

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Day.Az-a verilən məlumata görə, rayonda ümumi sahəsi 130 m² olan ikimərtəbəli restoranın mətbəxində 1 ədəd fri aparatı və havalandırma qurğusu yanıb. Mətbəxin qalan hissəsi və restoran yanğından mühafizə olunub.

 

Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.