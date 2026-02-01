İstanbuldan uçan Tehran təyyarəsi Ankaraya təcili eniş etdi

İstanbul-Tehran reysini həyata keçirən "AJet" şirkətinə məxsus şərnişin təyyarəsi Ankaraya təcili eniş etdi.

Day.Az-ın məlumatına görə, İstanbul Sabiha Gökçen Hava Limanından İranın paytaxtı Tehrana uçan "Boeing 737" təyyarəsi Kırşehir şəhəri üzərində təcili vəziyyət elan etdi.

 

Məlumata əsasən, təyyarə Ankaranın Esenboğa Hava Limanına eniş etdi.