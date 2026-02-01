https://news.day.az/azerinews/1813269.html İstanbuldan uçan Tehran təyyarəsi Ankaraya təcili eniş etdi İstanbul-Tehran reysini həyata keçirən "AJet" şirkətinə məxsus şərnişin təyyarəsi Ankaraya təcili eniş etdi. Day.Az-ın məlumatına görə, İstanbul Sabiha Gökçen Hava Limanından İranın paytaxtı Tehrana uçan "Boeing 737" təyyarəsi Kırşehir şəhəri üzərində təcili vəziyyət elan etdi.
İstanbuldan uçan Tehran təyyarəsi Ankaraya təcili eniş etdi
İstanbul-Tehran reysini həyata keçirən "AJet" şirkətinə məxsus şərnişin təyyarəsi Ankaraya təcili eniş etdi.
Day.Az-ın məlumatına görə, İstanbul Sabiha Gökçen Hava Limanından İranın paytaxtı Tehrana uçan "Boeing 737" təyyarəsi Kırşehir şəhəri üzərində təcili vəziyyət elan etdi.
Məlumata əsasən, təyyarə Ankaranın Esenboğa Hava Limanına eniş etdi.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре