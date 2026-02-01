Karlos Alkaras ilk dəfə Australian Open turnirinin qalibi oldu

İspaniyalı tennisçi Karlos Alkaras "Australian Open-2026" Böyük Dəbilqə turnirinin finalında serbiyalı Novak Cokoviçi məğlub edib.

Day.Az-ın məlumatına görə, görüşün nəticəsi 2:6, 6:2, 6:3, 7:5 olub.

 

Tennis Peşəkarları Assosiasiyasının (ATP) reytinqində Alkaras birinci, Cokoviç isə dördüncü yerdədir.

İspaniyalı tennisçi karyerasında ilk dəfə Australian Open turnirinin qalibi oldu.