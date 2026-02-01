https://news.day.az/azerinews/1813339.html Karlos Alkaras ilk dəfə Australian Open turnirinin qalibi oldu İspaniyalı tennisçi Karlos Alkaras "Australian Open-2026" Böyük Dəbilqə turnirinin finalında serbiyalı Novak Cokoviçi məğlub edib. Day.Az-ın məlumatına görə, görüşün nəticəsi 2:6, 6:2, 6:3, 7:5 olub. Tennis Peşəkarları Assosiasiyasının (ATP) reytinqində Alkaras birinci, Cokoviç isə dördüncü yerdədir.
Karlos Alkaras ilk dəfə Australian Open turnirinin qalibi oldu
İspaniyalı tennisçi Karlos Alkaras "Australian Open-2026" Böyük Dəbilqə turnirinin finalında serbiyalı Novak Cokoviçi məğlub edib.
Day.Az-ın məlumatına görə, görüşün nəticəsi 2:6, 6:2, 6:3, 7:5 olub.
Tennis Peşəkarları Assosiasiyasının (ATP) reytinqində Alkaras birinci, Cokoviç isə dördüncü yerdədir.
İspaniyalı tennisçi karyerasında ilk dəfə Australian Open turnirinin qalibi oldu.
