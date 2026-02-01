Gəncədə avtomobillər toqquşub,

Gəncədə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

APA-nın məlumatına görə, hadisə şəhər ərazisində qeydə alınıb.

Belə hərəkətdə olan "Mercedes" markalı avtomobil ilə digər avtomobil toqquşub.

Qəza zamanı 2006-cı il təvəllüdlü Ə.Quluzadə xəsarət alıb. Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb edilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.