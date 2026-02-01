https://news.day.az/azerinews/1813356.html Gəncədə avtomobillər toqquşub, yaralı var Gəncədə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. APA-nın məlumatına görə, hadisə şəhər ərazisində qeydə alınıb. Belə hərəkətdə olan "Mercedes" markalı avtomobil ilə digər avtomobil toqquşub. Qəza zamanı 2006-cı il təvəllüdlü Ə.Quluzadə xəsarət alıb. Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb edilib.
Gəncədə avtomobillər toqquşub, yaralı var
Gəncədə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
APA-nın məlumatına görə, hadisə şəhər ərazisində qeydə alınıb.
Belə hərəkətdə olan "Mercedes" markalı avtomobil ilə digər avtomobil toqquşub.
Qəza zamanı 2006-cı il təvəllüdlü Ə.Quluzadə xəsarət alıb. Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb edilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре