"Mercedes" küçənin ortasında alışdı Bakı şəhərinin Binəqədi rayonunda "Mercedes" markalı minik avtomobilinin salonu və mühərrik hissəsi yanıb. Bu barədə Day.Az-a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib. Məlumata görə, ətraf ərazilər yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.
