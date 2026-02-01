“Mercedes” küçənin ortasında alışdı

Bakı şəhərinin Binəqədi rayonunda "Mercedes" markalı minik avtomobilinin salonu və mühərrik hissəsi yanıb.

Bu barədə Day.Az-a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

Məlumata görə, ətraf ərazilər yanğından mühafizə olunub.

Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.