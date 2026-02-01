https://news.day.az/azerinews/1813406.html XİN Pakistanda baş verən terror aktlarını pisləyib Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Pakistanın Bəlucistan əyalətində törədilmiş terror hücumlarını pisləyib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" səhifəsində məlumat yayılıb. "Həlak olanların ailələrinə ən dərin başsağlığımızı bildirir, qardaş Pakistan xalqına və Pakistan Hökumətinə səmimi hüzn və həmrəyliyimizi ifadə edirik.
