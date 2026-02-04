Azərbaycan nefti bahalaşdı
İtaliyanın Auqusta limanında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin CIF bazasında qiyməti əvvəlki göstərici ilə müqayisədə 0,08 ABŞ dolları və ya 0,11 faiz artaraq bir barel üçün 69,80 ABŞ dolları təşkil edib.
Bu barədə Trend-ə neft bazarındakı mənbə məlumat verib.
Bildirilib ki, Türkiyənin Ceyhan limanında "Azeri Light" markalı neftin FOB bazasında bir barelinin qiyməti 0,11 dollar və ya 0,16 faiz bahalaşaraq 67,27 dollar olub.
URALS markalı xam neftin qiyməti əvvəlki göstərici ilə müqayisədə 0,64 dollar və ya 1,66 faiz artaraq bir barel üçün 39,20 dollara çatıb.
Şimal dənizində hasil edilən "Dated Brent" markalı neftin qiyməti isə əvvəlki göstərici ilə müqayisədə 0,92 dollar və ya 1,34 faiz artaraq bir barel üçün 69,69 dollara çatıb.
Azərbaycanın 2026-ci il dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dolları səviyyəsində nəzərdə tutulub.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре