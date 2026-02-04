https://news.day.az/azerinews/1814073.html "Zirə"nin müdafiəçisi I Liqa klubunda "Mingəçevir" müdafiə xəttini yeni oyunçu ilə gücləndirib. Day.Az xəbər verir ki, I Liqa təmsilçisi "Zirə"dən Fuad Bayramovu icarəyə götürüb. Bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb. 27 yaşlı sol cinah müdafiəçisi mövsümün sonuna qədər "Mingəçevir"in formasını geyinəcək.
