İranın daxili işlərinə müdaxilə region üçün ciddi təhlükə yarada bilər

Digər ölkələrin, xüsusilə də qonşu İranın daxili işlərinə xarici müdaxilə bütün region üçün ciddi təhlükələr yarada bilər.

Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qahirədə Misir Prezidenti ilə birgə mətbuat açıqlaması zamanı səsləndirib.

 

Onun sözlərinə görə, İranla bağlı məsələlərin, o cümlədən nüvə sazişi ətrafındakı problemlərin həllində ən məqsədəuyğun yol diplomatik üsullardır.

Türkiyə lideri vurğulayıb ki, regionda sabitliyin qorunması üçün gərginliyi artıran addımlardan çəkinmək və dialoqa üstünlük vermək vacibdir.