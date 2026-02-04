https://news.day.az/azerinews/1814075.html İranın daxili işlərinə müdaxilə region üçün ciddi təhlükə yarada bilər - Ərdoğan Digər ölkələrin, xüsusilə də qonşu İranın daxili işlərinə xarici müdaxilə bütün region üçün ciddi təhlükələr yarada bilər. Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qahirədə Misir Prezidenti ilə birgə mətbuat açıqlaması zamanı səsləndirib.
İranın daxili işlərinə müdaxilə region üçün ciddi təhlükə yarada bilər - Ərdoğan
Digər ölkələrin, xüsusilə də qonşu İranın daxili işlərinə xarici müdaxilə bütün region üçün ciddi təhlükələr yarada bilər.
Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qahirədə Misir Prezidenti ilə birgə mətbuat açıqlaması zamanı səsləndirib.
Onun sözlərinə görə, İranla bağlı məsələlərin, o cümlədən nüvə sazişi ətrafındakı problemlərin həllində ən məqsədəuyğun yol diplomatik üsullardır.
Türkiyə lideri vurğulayıb ki, regionda sabitliyin qorunması üçün gərginliyi artıran addımlardan çəkinmək və dialoqa üstünlük vermək vacibdir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре