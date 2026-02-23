Naxçıvanda nazirliyin kollegiya tərkibi təsdiqləndi
Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin kollegiyasının tərkibi təsdiqlənib.
Day.Az xəbər verir ki, kollegiya üzvlərinin sayı 7 nəfərdən ibarət müəyyənləşdirilib.
Kollegiya aşağıdakı tərkibdə təsdiq edilib:
Kollegiyanın sədri
Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəniyyət naziri
Kollegiyanın üzvləri:
Naxçıvan Muxtar Respublikası mədəniyyət nazirinin müavinləri
Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Aparatının rəhbəri
Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Naxçıvan Regional Mədəniyyət İdarəsinin müdiri
Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Şərur Regional Mədəniyyət İdarəsinin müdiri
Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Culfa Regional Mədəniyyət İdarəsinin müdiri
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре