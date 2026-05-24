Bulvarda itkin düşən azyaşlının ailəsi tapıldı

Dünən axşam Dənizkənarı Milli Park ərazisində itkin düşən azyaşlı qızın yaxınları tapılıb.

Milli.Az xəbər verir ki, gəzinti gəmisinin yaxınlığında tapılan azyaşlı qızın valideynləri DİN-in Su Nəqliyyatında Polis İdarəsinin Dəniz Vağzalı Xətt Polis Məntəqəsinin əməkdaşları tərəfindən müəyyən edilib.

Azyaşlı qız ailəsinə təhvil verilib.