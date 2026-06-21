https://news.day.az/azerinews/1843035.html “Böyük Dəbilqə”: Cüdoçularımız Zelim Kotsoyev və Murad Fətiyev bürünc medal qazanıblar Ulan-Batorda keçirilən cüdo üzrə "Böyük Dəbilqə" turnirində mübarizə aparan təmsilçimiz Zelim Kotsoyev (100 kq) bürüc medal uğrunda yarışda qalib gəlib. Onun rəqibi, Rusiya təmsilçisi Arman Adamiyan döyüməkdən imtina edib. Qeyd edək ki, daha əvvəl 90 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan cüdoçumuz Murad Fətiyev də bürünc medal qazanıb
“Böyük Dəbilqə”: Cüdoçularımız Zelim Kotsoyev və Murad Fətiyev bürünc medal qazanıblar
Ulan-Batorda keçirilən cüdo üzrə "Böyük Dəbilqə" turnirində mübarizə aparan təmsilçimiz Zelim Kotsoyev (100 kq) bürüc medal uğrunda yarışda qalib gəlib. Onun rəqibi, Rusiya təmsilçisi Arman Adamiyan döyüməkdən imtina edib.
Qeyd edək ki, daha əvvəl 90 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan cüdoçumuz Murad Fətiyev də bürünc medal qazanıb
100 kq çəki dərəcəsində çıxış edən cüdoçumuz Kənan Nəsibov isə turniri beşinci pillədə başa vurub.
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