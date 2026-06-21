https://news.day.az/azerinews/1843093.html Akrobatlarımız Dünya kuboku seriyasının qalibi olublar Akrobatika gimnastikası üzrə qadın qrupumuz - Anahita Bashiri, Nəzrin Zeyniyeva və Zəhra Rəşidova Dünya kuboku seriyasının qalibi olublar.
Akrobatlarımız Dünya kuboku seriyasının qalibi olublar
Akrobatika gimnastikası üzrə qadın qrupumuz - Anahita Bashiri, Nəzrin Zeyniyeva və Zəhra Rəşidova Dünya kuboku seriyasının qalibi olublar.
Azərbaycan Gimnastika Federasiyasından bildirilib ki, idmançılarımız mövsüm ərzində keçirilən Dünya kuboku yarışlarında nümayiş etdirdikləri yüksək və stabil nəticələr sayəsində bu möhtəşəm uğura imza atıblar.
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