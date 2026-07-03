Qatığın yuxu keyfiyyətinə təsiri barədə AÇIQLAMA
İspaniyalı kardioloq Aurelio Roxas bildirib ki, qatığın tərkibindəki probiotiklər bağırsaq mikrobiotasının balansını dəstəkləyərək yuxu keyfiyyətinin yaxşılaşmasına kömək edə bilər.
Day.Az xəbər verir ki, xüsusilə gecə tez-tez oyanan insanlarda bu təsir daha çox müşahidə oluna bilər.
Həkimin sözlərinə görə, bağırsaq sağlamlığı "bağırsaq-beyin oxu" vasitəsilə sinir sistemi ilə əlaqəlidir və bu mexanizm yuxu da daxil olmaqla bir çox prosesə təsir göstərir. Qatığın meyvələrlə, xüsusilə giləmeyvə, kivi və alma ilə birlikdə istifadəsi onun faydasını artıra bilər, çünki bu kombinasiya qan şəkərinin stabilliyini də dəstəkləyir.
Eyni zamanda mütəxəssis axşam saatlarında şəkəri yüksək olan meyvələrin (banan, üzüm, manqo, ananas) çox qəbul edilməməsini tövsiyə edir, çünki bu, yuxunun parçalanmasına səbəb ola bilər. Bununla belə, qeyd olunur ki, qatığın yuxuya təsiri əsasən yüngül pozuntularda köməkçi ola bilər və tibbi müalicəni əvəz etmir.
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