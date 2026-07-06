https://news.day.az/azerinews/1846181.html Qəbul imtahanlarının nəticələri bu tarixdə AÇIQLANACAQ 5 iyul 2026-cı il tarixində keçirilmiş II və III ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanlarında istifadə olunan yazılı cavab tələb edən açıq tipli tapşırıqların yoxlanılması vaxt tələb etdiyindən nəticələrin 2 həftədən sonra elan olunması nəzərdə tutulur. Bu barədə Day.Az-a Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib.
Qəbul imtahanlarının nəticələri bu tarixdə AÇIQLANACAQ
5 iyul 2026-cı il tarixində keçirilmiş II və III ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanlarında istifadə olunan yazılı cavab tələb edən açıq tipli tapşırıqların yoxlanılması vaxt tələb etdiyindən nəticələrin 2 həftədən sonra elan olunması nəzərdə tutulur.
Bu barədə Day.Az-a Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib.
Qeyd edilib ki, imtahanda iştirak edənlər, həmçinin valideynlər, müəllimlər, ekspertlər bütün test tapşırıqlarının izahını (II ixtisas qrupu, III ixtisas qrupu), eləcə də qapalı və kodlaşdırıla bilən açıq tipli tapşırıqların düzgün cavablarını müvafiq hiperkeçidlərdən əldə edə bilərlər.
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