https://news.day.az/azerinews/1846423.html Xocavəndə növbəti köç yola salınıb Xocavənd şəhərinə növbəti köç yola salınıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi məlumat yayıb. Bildirilib ki, bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə 41 ailə - 163 nəfər köçürülür.
Xocavəndə növbəti köç yola salınıb
Xocavənd şəhərinə növbəti köç yola salınıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə 41 ailə - 163 nəfər köçürülür.
Xocavənd şəhərinə köç edənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.
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