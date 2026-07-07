https://news.day.az/azerinews/1846469.html Milli Məclisin növbəti iclasının tarixi AÇIQLANDI Milli Məclisin 2026-cı il növbədənkənar sessiyasının növbəti iclasının tarixi məlum olub. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü iclasının sonunda məlumat verib. Spiker bildirib ki, növbəti iclas iyulun 10-da keçiriləcək.
Milli Məclisin növbəti iclasının tarixi AÇIQLANDI
Milli Məclisin 2026-cı il növbədənkənar sessiyasının növbəti iclasının tarixi məlum olub.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü iclasının sonunda məlumat verib.
Spiker bildirib ki, növbəti iclas iyulun 10-da keçiriləcək.
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