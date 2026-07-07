ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarı üzrə 5 500-ə yaxın bileti satışa çıxarıb
Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə qatarla 10 iyuldan 6 avqusta qədər ümumilikdə 5 500-ə yaxın bilet satışa təqdim olunub.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu ADY-nin Sərnişin daşımaları departamentinin rəisi Azər Fərəcov Bakı-Tbilisi-Bakı qatarında yeniliklərlə bağlı keçirilən brifinqdə jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
O bildirib ki, sərnişinlər biletləri həm onlayn, həm də kassalardan əldə edə bilərlər.
"10 iyul 2026-cı il tarixindən etibarən Bakı-Tbilisi-Bakı beynəlxalq marşrutu üzrə hərəkət edən qatarların tərkibinə əlavə 3 ədəd yataq tipli vaqon (hazırda ölkədaxili marşrutda istifadə olunan standart+ sinif vaqonlar) qoşulacaq. Hazırda qatarlarda olan 178 yer 282-yə çatdırılacaq. Əlavə üç vaqonda ümumilikdə 104 yer olacaq. Bununla da bir qatarın sərnişin tutumu təxminən 60 faiz artırılır", - deyə o bildirib.
A.Fərəcov qeyd edib ki, əlavə yerlər üzrə biletlər artıq satışa çıxarılıb.
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