Sumqayıtda 15 yaşlı qız itkin düşüb

Sumqayıtda 15 yaşlı qızın itkin düşdüyü bildirilir.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkədə paylaşım ediblər.

Yaxınlarının verdiyi məlumata görə, yeniyetmə dünən, yəni iyulun 6-sı günorta saatlarında Corat məktəbinin yaxınlığında itib. Evdən çıxarkən əynində cins şalvar, qara köynək və qara ayaqqabı olub.

Onu görən şəxslərdən dərhal polisə məlumat vermələrini xahiş edib.