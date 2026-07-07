https://news.day.az/azerinews/1846510.html Sumqayıtda 15 yaşlı qız itkin düşüb - FOTO Sumqayıtda 15 yaşlı qızın itkin düşdüyü bildirilir. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkədə paylaşım ediblər. Yaxınlarının verdiyi məlumata görə, yeniyetmə dünən, yəni iyulun 6-sı günorta saatlarında Corat məktəbinin yaxınlığında itib. Evdən çıxarkən əynində cins şalvar, qara köynək və qara ayaqqabı olub.
Sumqayıtda 15 yaşlı qız itkin düşüb - FOTO
Sumqayıtda 15 yaşlı qızın itkin düşdüyü bildirilir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkədə paylaşım ediblər.
Yaxınlarının verdiyi məlumata görə, yeniyetmə dünən, yəni iyulun 6-sı günorta saatlarında Corat məktəbinin yaxınlığında itib. Evdən çıxarkən əynində cins şalvar, qara köynək və qara ayaqqabı olub.
Onu görən şəxslərdən dərhal polisə məlumat vermələrini xahiş edib.
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