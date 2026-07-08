Süni intellektlə həddindən artıq ünsiyyət psixoloji risk yarada bilər
Psixoloq Andrey Zberovskinin sözlərinə görə, süni intellektlə həddindən artıq ünsiyyət real insanlarla əlaqələrin zəifləməsinə və sosial ünsiyyət bacarıqlarının tədricən itirilməsinə səbəb ola bilər.
Day.Az xəbər verir ki, onun fikrincə, virtual həmsöhbətin daim uyğunlaşan və mübahisə etməyən davranışı istifadəçidə asılılıq yarada bilər.
Mütəxəssis bildirib ki, davamlı rəqəmsal ünsiyyət bəzi insanlarda gizli psixoloji problemlərin üzə çıxmasına şərait yarada, nevroz, depressiya və digər psixi pozuntuların aktivləşməsi riskini artıra bilər.
Psixoloq əlavə edib ki, bəzi hallarda elektron cihazlar tərəfindən izlənilmə hissi kimi paranoyaya bənzər düşüncələr də yarana bilər. Bu səbəbdən süni intellektdən balanslı istifadə etmək, onu şəxsi münasibətlər və real ünsiyyətin əvəzi kimi qəbul etməmək tövsiyə olunur.
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