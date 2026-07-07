Ermənistan vətəndaşlarının şikayətləri üzrə apellyasiya məhkəməsi davam etdirilib - FOTO
İyulun 7-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər, müharibə cinayətləri, o cümlədən təcavüzkar müharibənin hazırlanması və aparılması, soyqırımı, müharibə qanunlarını və qaydalarını pozma, terrorçuluq, terrorçuluğu maliyyələşdirmə, hakimiyyəti zorla ələ keçirmə və digər çoxsaylı cinayətlərə görə Bakı Hərbi Məhkəməsi tərəfindən barələrində ittiham hökmü çıxarılmış Ermənistan Respublikası vətəndaşları Arayik Harutyunyan, Arkadi Qukasyan, Bako Sahakyan, Davit İşxanyan, David Babayan, Levon Mnatsakanyan və digərlərinin apellyasiya şikayətləri üzrə məhkəmə baxışı davam etdirilib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimləri Elmar Rəhimovun sədrliyi, Emin Mehdiyev və Mehriban Qarayevanın (ehtiyat hakim Əli Məmmədov) iştirakı ilə keçirilən məhkəmə iclasında barələrində cinayət işi üzrə apellyasiya icraatı aparılan şəxslərin hər biri bildikləri dillərdə - erməni və rus dillərində tərcüməçi, habelə müdafiələrinin təmin olunması məqsədilə vəkillərlə təmin edilib.
Məhkəmə iclasında zərərçəkmiş şəxslərin nümayəndələri, dövlət ittihamını müdafiə edən prokurorlar - Baş Prokurorluğun Dövlət ittihamının müdafiəsi üzrə idarəsinin şöbə rəisi Abbas Abbaslı, həmin idarənin şöbə prokurorları Anar Ələkbərov və Sevinc Qasımova iştirak ediblər.
Əvvəlcə məhkəməyə sədrlik edən bildirib ki, ötən iclasda təqsirləndirilən Davit İşxanyanın müdafiəçisi vasitəsilə təqdim olunan vəsatətin tərcüməsi məhkəməyə təqdim edilib.
Daha sonra məhkəmə çıxışları davam etdirilib.
Çıxış edən David Babayan əvvəlki məhkəmə iclasında olduğu kimi, ona elan olunmuş ittihamlar üzrə özünü təqsirli bilmədiyini söyləyib.
Məhkəmədə bildirilib ki, təqsirləndirilən Davit İşxanyanın ərizələri müdafiəçisi vasitəsilə təqdim olunub. O, həmçinin müdafiəçisi ilə görüşmək istədiyini deyib. Məhkəməyə sədrlik edən onun müdafiəçisi ilə konfidensial görüş keçirməsi üçün şəraitin yaradılacağını qeyd edib.
Dövlət ittihamını müdafiə edən prokuror Anar Ələkbərov qeyd edib ki, müdafiə tərəfinin qaldırdığı məsələ üzrə mövqe artıq daha əvvəl ifadə olunub. Qeyd edilib ki, təqdim olunan apellyasiya şikayətinin məzmunu Davit İşxanyanın çıxışı və müdafiəçi tərəfindən verilmiş apellyasiya şikayəti ilə mahiyyət etibarilə eynidir. Buna görə də hər hansı hüquq pozuntusunun baş verməsi barədə iddialar əsassızdır.
Prokuror məhkəmədən həmin iki abzasın apellyasiya şikayətinə əlavə kimi qəbul edilməsini və işə həmin şikayətlə birlikdə baxılmasını xahiş edib.
Zərərçəkmiş şəxslərin nümayəndələri dövlət ittihamçısı ilə razı olduqlarını bildiriblər.
Daha sonra məhkəmə vəsatətə münasibət bildirib. Məhkəmənin qərarına əsasən vəsatətlərdə qaldırılan məsələlər hazırkı mərhələdə baxılan işin predmeti və mahiyyəti ilə bağlı olmadığından təmin edilməyib.
Ardınca təqsirləndirilən Davit İşxanyanın müdafiəçisi ilə konfidensial görüş keçirməsi üçün iclasda fasilə elan edilib.
Fasilədən sonra təqsirləndirilən Arkadi Qukasyanın müdafiəçiləri çıxış edərək arqumentlərini səsləndirib, onun barəsində verilmiş hökmün ləğv edilməsini və bəraət hökmünün çıxarılmasını məhkəmədən xahiş ediblər.
Məhkəmənin növbəti iclası iyulun 10-da keçiriləcək.
Xatırladaq ki, Bakı Hərbi Məhkəməsinin 5 fevral 2026-cı il tarixli hökmünə əsasən, Arayik Harutyunyan, Levon Mnatsakanyan, David Manukyan, Davit İşxanyan və David Babayan ömürlük azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum ediliblər. Arkadi Qukasyan və Bako Sahakyan 20 il, Madat Babayan və Melikset Paşayan 19 il, Qarik Martirosyan 18 il, Davit Allahverdiyan və Levon Balayan 16 il, Vasili Beqlaryan, Qurgen Stepanyan və Erik Qazaryan isə 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər.
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