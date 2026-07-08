ADY yarımildə sərnişin daşınmasını 18 % artırıb
Bu ilin yanvar-iyun aylarında "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) ilə Abşeron dairəvi dəmir yolu və rayonlararası marşrutlarla 5 milyon 464 min 009 sərnişin daşınıb.
Bu barədə Day.Az-a ADY-dən məlumat verilib.
Bu, 2025-ci ilin ilk yarısı ilə müqayisədə 18 % çoxdur.
Bu ilin birinci yarısında Abşeron dairəvi dəmir yolu ilə 5,1 milyondan çox (+17 %), rayonlararası marşrutlarla isə təxminən 289 min sərnişin (+17 %) səfər edib.
Təkcə iyun ayında isə ADY qatarları ilə 950 min 287 sərnişin daşınıb ki, bu da ötən ilin iyun ayı ilə müqayisədə 24 % çoxdur.
Eyni zamanda, may ayında yenidən fəaliyyətə başlamış Bakı-Tbilisi-Bakı reysləri ilə 12 mindən çox sərnişin daşınıb.
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