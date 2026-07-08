"Qızılağac” qoruğunda yanğın

Neftçala rayonunun Mikayıllı kəndində "Qızılağac" Dövlət Təbiət Qoruğunun ərazisində 15 ha sahədə quru ot və kol-kos yanıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə FHN-dən bildirilib.

Ətraf ərazilər yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.