https://news.day.az/azerinews/1846651.html "Qızılağac” qoruğunda yanğın Neftçala rayonunun Mikayıllı kəndində "Qızılağac" Dövlət Təbiət Qoruğunun ərazisində 15 ha sahədə quru ot və kol-kos yanıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə FHN-dən bildirilib. Ətraf ərazilər yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.
"Qızılağac” qoruğunda yanğın
Neftçala rayonunun Mikayıllı kəndində "Qızılağac" Dövlət Təbiət Qoruğunun ərazisində 15 ha sahədə quru ot və kol-kos yanıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə FHN-dən bildirilib.
Ətraf ərazilər yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.
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