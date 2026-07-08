Bakıda 20 yaşlı oğlan qəfil öldü

Bakıda gənc oğlan yaşadığı evdə qəfil vəfat edib.

Day.Az xəbər verir ki, hadisə ötən gecə Qaradağ rayonu Sahil qəsəbəsində baş verib.

Saat 21 radələrində qəsəbə sakini 2006-cı il təvəllüdlü Nuran Qədirli səhhətinin kəskin pisləşməsi səbəbindən həyatını itirib.

Onun şəkərli diabetdən əziyyət çəkdiyi bildirilib.

Araşdırma aparılır./"Qafqazinfo" 