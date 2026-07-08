Azərbaycanda 2 vəkilə töhmət verildi

İntizam pozuntularına görə 2 vəkilə töhmət verilib, 1 vəkil barəsində cərimə tədbiri tətbiq olunub.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Vəkillər Kollegiyasından məlumat verilib.

4 vəkilə isə peşə fəaliyyəti zamanı qanunvericiliyin tələblərinə riayət etməsi diqqətə çatdırılıb.