https://news.day.az/azerinews/1846692.html Azərbaycanda 2 vəkilə töhmət verildi İntizam pozuntularına görə 2 vəkilə töhmət verilib, 1 vəkil barəsində cərimə tədbiri tətbiq olunub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Vəkillər Kollegiyasından məlumat verilib. 4 vəkilə isə peşə fəaliyyəti zamanı qanunvericiliyin tələblərinə riayət etməsi diqqətə çatdırılıb.
Azərbaycanda 2 vəkilə töhmət verildi
İntizam pozuntularına görə 2 vəkilə töhmət verilib, 1 vəkil barəsində cərimə tədbiri tətbiq olunub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Vəkillər Kollegiyasından məlumat verilib.
4 vəkilə isə peşə fəaliyyəti zamanı qanunvericiliyin tələblərinə riayət etməsi diqqətə çatdırılıb.
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