https://news.day.az/azerinews/1846693.html Laçında 2 tondan artıq çətənə kolu məhv edildi Laçın Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri "Xaş-xaş-2026" şərti adlı kompleks tədbirlər nəticəsində Zabux kəndi ərazisində yabanı halda bitən narkotik tərkibli bitkilər aşkar edilib. Day.Az xəbər verir ki, ümumi çəkisi 2 ton 445 kiloqram olan 8103 ədəd çətənə kolu məhv edilib.
Laçında 2 tondan artıq çətənə kolu məhv edildi
Laçın Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri "Xaş-xaş-2026" şərti adlı kompleks tədbirlər nəticəsində Zabux kəndi ərazisində yabanı halda bitən narkotik tərkibli bitkilər aşkar edilib.
Day.Az xəbər verir ki, ümumi çəkisi 2 ton 445 kiloqram olan 8103 ədəd çətənə kolu məhv edilib.
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