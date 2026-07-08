ADSEA Pirşağıda avtomobillərin düşdüyü quyu ilə bağlı açıqlama verdi - FOTO
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi (ADSEA) Bakının Sabunçu rayonu, Pirşağı qəsəbəsi ərazisində - dənizkənarı yolun kənarında qazılmış kanalizasiya quyusuna avtomobillərin düşməsi ilə bağlı açıqlama yayıb.
Day.Az xəbər verir ki, ADSEA-ya məxsus "İri Şəhərlərin Su Təchizatı" QSC-dən bildirilib ki, sözügedən ərazidə Pirşağı hövzəsi üzrə gətirici kanalizasiya kollektorlarının tikintisi layihəsi icra olunur.
Qeyd edilib ki, tikinti işlərinin aparıldığı sahədə bütün zəruri təhlükəsizlik tədbirləri görülüb, ərazi mühafizə zolaqları və xəbərdarlıq nişanları ilə təmin edilib.
Qurumdan vurğulanıb ki, bəzi media orqanlarında və sosial şəbəkələrdə Pirşağı qəsəbəsində gecə saatlarında baş vermiş nəqliyyat hadisələri ilə bağlı yayılan məlumatların araşdırılması və rəsmi açıqlama alınması üçün müvafiq quruma müraciət edilməsi tövsiyə olunur.
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