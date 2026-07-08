https://news.day.az/azerinews/1846732.html Balakəndə 43 yaşlı kişini sel apardı Balakəndə 43 yaşlı kişini sel aparıb. Day.Az APA-ya istinadən bildirir ki, Balakən rayonu Katex kənd sakini, 1983-cü il təvəllüdlü Aslan Rzayev Katex çayında sel sularının gətirdiyi odun parçalarını yığmaq istəyərkən ehtiyatsızlıqdan suya yıxılıb. Hazırda onun axtarışı davam etdirilir.
Balakəndə 43 yaşlı kişini sel apardı
Balakəndə 43 yaşlı kişini sel aparıb.
Day.Az APA-ya istinadən bildirir ki, Balakən rayonu Katex kənd sakini, 1983-cü il təvəllüdlü Aslan Rzayev Katex çayında sel sularının gətirdiyi odun parçalarını yığmaq istəyərkən ehtiyatsızlıqdan suya yıxılıb.
Hazırda onun axtarışı davam etdirilir.
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