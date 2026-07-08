Yarımştat işlərdə əməkhaqqı ilə bağlı vacib məqamlar - VİDEO
Yarımştat iş qrafiki xüsusilə tələbələr və əlavə gəlir əldə etmək istəyənlər üçün ən çox seçilən iş formalarından biridir.
Day.Az Xəzərxəbər-ə istinadən xəbər verir ki, son dövrlər bəzi vakansiyalarda gündə 4-6 saat, həftədə 6 gün işləmək müqabilində cəmi 200 manat əmək haqqı təklif edilməsi iş axtaranlar arasında narazılıq yaradıb.
Mütəxəssislərin sözlərinə görə, natamam iş vaxtı üçün vahid iş saatı və ya əməkhaqqı standartı mövcud deyil. Əmək haqqı işçinin faktiki işlədiyi saata və ya görülən işə uyğun hesablanmalıdır. Bununla yanaşı, bütün şərtlərin əmək müqaviləsində öz əksini tapması və əmək münasibətlərinin qanunvericiliyə uyğun rəsmiləşdirilməsi vacibdir.
Bəs yarımştat işdə əmək haqqı necə müəyyən edilir, işçilər hansı hüquqlara malikdir və ən çox rast gəlinən pozuntular hansılardır?
Ətraflı videomaterialda:
Nəsimi Ələsgərli
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