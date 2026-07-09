Az yatmaq çəki artımına səbəb ola bilər – Araşdırmadan maraqlı nəticə
Alimlər uzunmüddətli yuxu çatışmazlığının insan çəkisinə təsirini araşdırıblar. Tədqiqatın nəticələri göstərib ki, yuxu rejiminin pozulması qısa müddət ərzində belə bədəndə əlavə çəki artımına səbəb ola bilər.
Day.Az xəbər verir ki, mütəxəssislərin fikrincə, kifayət qədər yatmamaq maddələr mübadiləsinə və gündəlik aktivliyə mənfi təsir göstərir.
Araşdırmada sağlam yetkin şəxslər müəyyən müddət ərzində əvvəlkindən daha az yatıblar və onların fiziki göstəriciləri izlənilib. Müşahidələr zamanı məlum olub ki, yuxu müddətinin azalması iştirakçıların orta hesabla yarım kiloqram çəki almasına, eyni zamanda hərəkət səviyyəsinin aşağı düşməsinə səbəb olub. Alimlər qeyd edirlər ki, bu dəyişikliklər uzun müddət davam etdikdə artıq çəki problemi daha ciddi hal ala bilər.
Tədqiqatçılar vurğulayırlar ki, sağlam çəkiyə sahib olmaq üçün yalnız qidalanmaya və idmana deyil, yuxu keyfiyyətinə də diqqət yetirmək lazımdır. Kifayət qədər yuxu almaq, gündəlik rejimi qorumaq və aktiv həyat tərzi piylənmə riskinin azalmasına kömək edən əsas amillərdən hesab olunur.
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