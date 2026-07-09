Yay meyvəsi olan tutun orqanizm üçün faydaları nələrdir?
Yay mövsümündə süfrələri bəzəyən tut yalnız dadı ilə deyil, zəngin tərkibi ilə də diqqət çəkir. Vitaminlər, minerallar və antioksidantlarla zəngin olan bu meyvə düzgün miqdarda qəbul edildikdə orqanizmin müxtəlif funksiyalarına müsbət təsir göstərə bilər.
Day.Az xəbər verir ki, xüsusilə immun sisteminin dəstəklənməsi və ümumi sağlamlığın qorunmasında faydalı qidalardan biri hesab olunur.
Tutun tərkibindəki liflər həzm prosesinin yaxşılaşmasına, bağırsaqların daha düzgün işləməsinə kömək edir. Meyvədə olan C vitamini və antioksidantlar bədənin müdafiə mexanizmlərini gücləndirə, hüceyrələri zərərli təsirlərdən qoruya bilər. Həmçinin dəmir, kalium, kalsium və digər minerallar sayəsində qan dövranı, ürək-damar sistemi və sümük sağlamlığı üçün də faydalı ola bilər.
Mütəxəssislər bildirirlər ki, tut sağlam qidalanmanın bir hissəsi kimi istifadə edilə bilər, lakin həddindən artıq yemək bəzi insanlarda həzm narahatlığı yarada bilər. Şəkərli diabet, böyrək problemi və ya xüsusi pəhriz saxlayan şəxslərin isə bu meyvəni qəbul etməzdən əvvəl miqdara diqqət etməsi tövsiyə olunur. Mövsümündə təzə tutdan ölçülü şəkildə istifadə etmək sağlam rasion üçün yaxşı seçimdir.
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