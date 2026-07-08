https://news.day.az/azerinews/1846747.html ABŞ yaxın saatlarda İranı bombalayacaq – Tramp ABŞ qüvvələri yaxın saatlarda İrana qarşı yeni zərbələr endirməyi planlaşdırır. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ankarada keçirilən NATO sammiti çərçivəsində Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə görüşü zamanı bildirib. "Ötən gecə onlara çox güclü zərbə endirdik.
ABŞ yaxın saatlarda İranı bombalayacaq – Tramp
ABŞ qüvvələri yaxın saatlarda İrana qarşı yeni zərbələr endirməyi planlaşdırır.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ankarada keçirilən NATO sammiti çərçivəsində Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə görüşü zamanı bildirib.
"Ötən gecə onlara çox güclü zərbə endirdik. Ola bilsin ki, bu axşam yenidən zərbə endirək", - deyə ABŞ lideri bildirib.
"Mən onları xəbərdar edəcəyəm: bu axşam onlara güclü zərbə endirəcəyik. Sonra da nəticənin necə olacağını görəcəyik", - deyə o əlavə edib.
Qeyd edək ki, Ağ Ev rəhbəri bir müddət əvvəl İranla atəşkəsin başa çatdığını, hərbi əməliyyatların bərpa olunduğunu elan edib.
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