Yamal Mbappeni kölgədə qoydu
Fransa millisi 2026-cı il dünya çempionatının yarımfinalında İspaniyaya 0:2 hesabı ilə məğlub olaraq turnirlə vidalaşıb.
Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Didye Deşamın komandası qarşılaşma boyu gözlənilən oyunu sərgiləyə bilməyib və statistik göstəricilər fransızların nə qədər çətin vəziyyətdə olduğunu ortaya qoyub.
Xüsusilə Kilian Mbappe, Maykl Olise və Usman Dembelenin liderlik etdiyi hücum xətti ilk hissədə, demək olar ki, təhlükə yarada bilməyib.
"Opta"nın məlumatına görə, Fransanın ilk 45 dəqiqədə gözlənilən qol göstəricisi (xG) cəmi 0,04 olub.
Fransızlar fasiləyədək cəmi iki zərbə endiriblər. Bu zərbələrin heç biri qapı çərçivəsinə yönəlməyib və onların heç biri cərimə meydançasının daxilindən vurulmayıb. Bundan başqa, komanda ilk hissədə üç dəfə ofsayda düşüb.
İkinci hissədə də vəziyyət ciddi şəkildə dəyişməyib. Matçın yekununda Fransanın ümumi xG göstəricisi 0,3 olub ki, bu da komandanın hücumdakı zəif çıxışını əks etdirir.
İspaniya hesabı 20-ci dəqiqədə açıb. Lukas Dinin Lamin Yamala qarşı cərimə meydançasında etdiyi kobudluqdan sonra təyin olunan penaltini Mikel Oyarzabal dəqiq yerinə yetirib. Pedro Porro isə 60-cı dəqiqədə Dani Olmo ilə qurulan kombinasiyanı qolla tamamlayaraq hesabı 2:0-a çatdırıb.
Bu qarşılaşma Kilian Mbappe üçün şəxsi baxımdan da uğursuz statistika ilə yadda qalıb. "Real Madrid"in hücumçusu klub və milli komanda səviyyəsində Lamin Yamal ilə keçirdiyi 11-ci dueldə doqquzuncu məğlubiyyətini alıb. Mbappe bu rəqabətdə indiyədək cəmi iki dəfə qalib gələ bilib.
Fransa turnirlə vidalaşsa da, komanda üçün mundial hələ başa çatmayıb. "Les Bleus" şənbə günü üçüncü yer uğrunda keçiriləcək oyunda Argentina-İngiltərə cütünün məğlub tərəfi ilə qarşılaşacaq.
İspaniya isə finalda ikinci yarımfinalın qalibini gözləyir. Lionel Messinin kapitanı olduğu Argentina ilə Harri Keynin kapitanlıq etdiyi İngiltərə həlledici görüşə vəsiqə uğrunda mübarizə aparacaq.
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