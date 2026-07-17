https://news.day.az/azerinews/1848556.html Neft qiymətləri bahalaşdı Dünya əmtəə bazarlarında neftin qiymətində artım qeydə alınıb. Day.Az xəbər verir ki, "ICE London" qitələrarası birjasında aparılan ticarət zamanı 2026-cı ilin sentyabr çatdırılmalı Brent markalı neftin bir barelinin qiyməti 1,1 faiz bahalaşaraq 85,16 ABŞ dollarına yüksəlib.
Neft qiymətləri bahalaşdı
Dünya əmtəə bazarlarında neftin qiymətində artım qeydə alınıb.
Day.Az xəbər verir ki, "ICE London" qitələrarası birjasında aparılan ticarət zamanı 2026-cı ilin sentyabr çatdırılmalı Brent markalı neftin bir barelinin qiyməti 1,1 faiz bahalaşaraq 85,16 ABŞ dollarına yüksəlib.
Nyu-Yorkun NYMEX əmtəə birjasında isə 2026-cı ilin avqust fyuçersləri üzrə WTI markalı neftin bir bareli 1,28 faiz bahalaşaraq 79,96 ABŞ dolları olub.
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