https://news.day.az/azerinews/1849366.html Almaniya-Azərbaycan münasibətləri çox dinamik şəkildə inkişaf edir - Fridrix Merts Mən şadam ki, Almaniya ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlər çox dinamik şəkildə inkişaf edir. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bunu Almaniyanın Federal Kansleri Fridrix Merts Prezident İlham Əliyevlə mətbuat konfransında söyləyib.
Almaniya-Azərbaycan münasibətləri çox dinamik şəkildə inkişaf edir - Fridrix Merts
Mən şadam ki, Almaniya ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlər çox dinamik şəkildə inkişaf edir.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bunu Almaniyanın Federal Kansleri Fridrix Merts Prezident İlham Əliyevlə mətbuat konfransında söyləyib.
Onun sözlərinə görə, regionda daha böyük sabitliyin təmin olunması ölkələrimiz arasında iqtisadi əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi üçün yeni imkanlar yaradır.
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