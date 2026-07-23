https://news.day.az/azerinews/1849679.html "Brent" bahalaşdı Dünya bazarında neftin qiyməti 96 dolları ötüb. Day.Az xəbər verir ki, "ICE" birjasında Brent markalı neftin sentyabr fyuçersləri 2,08 ABŞ dolları və ya 2,21% bahalaşaraq bir barel üçün 96,15 ABŞ dollarına yüksəlib.
"Brent" bahalaşdı
Dünya bazarında neftin qiyməti 96 dolları ötüb.
Day.Az xəbər verir ki, "ICE" birjasında Brent markalı neftin sentyabr fyuçersləri 2,08 ABŞ dolları və ya 2,21% bahalaşaraq bir barel üçün 96,15 ABŞ dollarına yüksəlib.
"Nymex" birjasında "WTI" markalı neftin sentyabr fyuçersləri isə 1,51 ABŞ dolları və ya 1,74% artaraq 88,34 ABŞ dolları təşkil edib.
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