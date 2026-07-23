“Brent” markalı neftin qiyməti 100 dolları ötüb
"Brent" markalı xam neftin bir barelinin qiyməti iki ay sonra ilk dəfə 100 dolları keçib.
Birja məlumatlarına əsasən, hazırda Londonun ICE birjasında "Brent" neftinin bir bareli 100 dollardan, Nyu-Yorkun NYMEX birjasında "Light" markalı neftin bir bareli isə 91 dollardan baha satılır.
Analitiklərin fikrincə, neft qiymətləri Yaxın Şərqdə münaqişənin kəskinləşməsi və təchizatdakı fasilələr, eləcə də Qırmızı dənizdə baş verən son proseslər fonunda artır. Yəməndə yerləşən bir qrupun hücumları ABŞ və İran arasında gərginliyin artmasından sonra Körfəzə açılan "qapı" olan Hörmüz boğazında onsuz da nəqliyyatın hərəkətini iflic edən regional münaqişədə yeni cəbhə açıb.
"Trading Economics" analitiklərinin məlumatına görə, İranın dəstəklədiyi husi qruplaşması Qırmızı dənizdə Səudiyyə Ərəbistanına məxsus iki neft tankerinə hücuma görə məsuliyyəti üzərinə götürərək, zərbələrin yeni elan olunmuş Səudiyyə limanları blokadasını həyata keçirmək məqsədi daşıdığını bildirib.
"Hücumlar regionda dəniz daşımalarında yeni fasilələr yarana biləcəyi ilə bağlı narahatlıqları artırıb. Asiyadakı alıcılar daha uzun və baha başa gələn alternativ marşrutları nəzərdən keçirməyə başlayıblar.
Təchizat riskləri Hörmüz boğazında gəmilərə qarşı hücumların davam etməsi, ABŞ-ın İrana yenidən zərbələr endirməsi və Qazaxıstanın pilotsuz uçuş aparatları ilə hücumlardan sonra Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumunun (CPC) terminalı vasitəsilə xam neft ixracını dayandırması fonunda daha da güclənib.
Eyni zamanda, Vaşinqton və Tehran yaxın müddətdə sülh danışıqlarının mümkün olmadığını bəyan etməyə davam edirlər ki, bu da gərginliyin neft qiymətlərini yüksək səviyyədə saxlaya biləcəyi gözləntilərini möhkəmləndirir", - məlumatda qeyd edilib.
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