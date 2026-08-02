https://news.day.az/azerinews/1851618.html “Vyetnam günləri” çərçivəsində konsert proqramı - FOTO Avqustun 1-də ölkəmizdə 4-cü dəfə keçirilən "Vyetnam günləri" çərçivəsində Qoşa Qala qapıları qarşısındakı meydanda Vyetnamın incəsənət ustalarının iştirakı ilə konsert proqramı təqdim olunub. AZƏRTAC xəbər verir ki, konsertdən əvvəl Vyetnamın milli suvenirləri, əl işləri və təamları nümayiş etdirilib.

“Vyetnam günləri” çərçivəsində konsert proqramı - FOTO

Azərbaycanca, 2 августа 2026 10:16 (UTC +04:00) 302
“Vyetnam günləri” çərçivəsində konsert proqramı

Avqustun 1-də ölkəmizdə 4-cü dəfə keçirilən "Vyetnam günləri" çərçivəsində Qoşa Qala qapıları qarşısındakı meydanda Vyetnamın incəsənət ustalarının iştirakı ilə konsert proqramı təqdim olunub.

AZƏRTAC xəbər verir ki, konsertdən əvvəl Vyetnamın milli suvenirləri, əl işləri və təamları nümayiş etdirilib.

Əməkdar artist Dilarə Əliyeva çıxışında bildirib ki, Azərbaycan ilə Vyetnam arasında mədəni əlaqələr son illər daha da möhkəmlənib. O vurğulayıb ki, "Vyetnam günləri" iki xalqın zəngin mədəni irsinin qarşılıqlı tanıdılması, incəsənət nümayəndələri arasında əməkdaşlığın genişlənməsi və dostluq münasibətlərinin inkişafı baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır. Belə tədbirlər xalqlar arasında qarşılıqlı anlaşmanın və mədəni dialoqun güclənməsinə töhfə verir.

Vyetnamın Hanoy Ticarət və Turizm Kollecinin rektoru Trinh Tri Thu Ha çıxışında Vyetnam ilə Azərbaycan arasında dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin davamlı inkişaf etdiyini vurğulayıb. O bildirib ki, bütün sahələrdə olduğu kimi mədəniyyət sahəsində də keçirilən birgə layihələr xalqlar arasında qarşılıqlı etimadın möhkəmlənməsinə və əlaqələrin daha da genişlənməsinə mühüm töhfə verir. O, "Vyetnam günləri"nin gözəl ənənəyə çevrildiyini qeyd edərək, gələcəkdə də bu cür mədəni layihələrin davam etdirilməsi və əməkdaşlığın yeni istiqamətlər üzrə inkişaf etdirilməsi üçün birgə səylərin göstəriləcəyini diqqətə çatdırıb.

Sonra konsert proqramında milli musiqi alətlərində ifalar səsləndirilib, həmçinin opera müğənnilərinin ifasında Üzeyir Hacıbəylinin "Arşın mal alan" operettasından Vyetnam dilində parçalar təqdim olunub.

Qeyd edək ki, "Vyetnam günləri" ölkəmizin Vyetnamdakı səfirliyinin təşkilatçılığı, "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin, Vyetnam Milli Akademiyasının və Vyetnam şirkətlərinin dəstəyi ilə keçirilir.

  • “Vyetnam günləri” çərçivəsində konsert proqramı
  • “Vyetnam günləri” çərçivəsində konsert proqramı
  • “Vyetnam günləri” çərçivəsində konsert proqramı
  • “Vyetnam günləri” çərçivəsində konsert proqramı
  • “Vyetnam günləri” çərçivəsində konsert proqramı
  • “Vyetnam günləri” çərçivəsində konsert proqramı
  • “Vyetnam günləri” çərçivəsində konsert proqramı
  • “Vyetnam günləri” çərçivəsində konsert proqramı
  • “Vyetnam günləri” çərçivəsində konsert proqramı
  • “Vyetnam günləri” çərçivəsində konsert proqramı
  • “Vyetnam günləri” çərçivəsində konsert proqramı
  • “Vyetnam günləri” çərçivəsində konsert proqramı
  • “Vyetnam günləri” çərçivəsində konsert proqramı
  • “Vyetnam günləri” çərçivəsində konsert proqramı
  • “Vyetnam günləri” çərçivəsində konsert proqramı
  • “Vyetnam günləri” çərçivəsində konsert proqramı
  • “Vyetnam günləri” çərçivəsində konsert proqramı
  • “Vyetnam günləri” çərçivəsində konsert proqramı
  • “Vyetnam günləri” çərçivəsində konsert proqramı
  • “Vyetnam günləri” çərçivəsində konsert proqramı
  • “Vyetnam günləri” çərçivəsində konsert proqramı
  • “Vyetnam günləri” çərçivəsində konsert proqramı
  • “Vyetnam günləri” çərçivəsində konsert proqramı
  • “Vyetnam günləri” çərçivəsində konsert proqramı
  • “Vyetnam günləri” çərçivəsində konsert proqramı
  • “Vyetnam günləri” çərçivəsində konsert proqramı
  • “Vyetnam günləri” çərçivəsində konsert proqramı
  • “Vyetnam günləri” çərçivəsində konsert proqramı
  • “Vyetnam günləri” çərçivəsində konsert proqramı
  • “Vyetnam günləri” çərçivəsində konsert proqramı
Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#VYETNAM
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Футуристическая система перевозки автомобилей от General Motors из 70-х - ВИДЕО 10:50 (UTC+04), Автоновости 124
В Международном аэропорту Гейдар Алиев в преддверии Дня Победы состоялось мероприятие - ФОТО 10:38 (UTC+04), Общество 242
Сельджан Махсудова вышла в финал чемпионата мира 10:35 (UTC+04), Спорт 253
ASAN Xidmət bu tarixlərdə işləməyəcək 10:33 (UTC+04), Azərbaycanca 257
Поножовщина в Газахском районе 10:23 (UTC+04), Общество 300
В Лондоне отмечен 8 Ноября - День Победы - ФОТО 10:17 (UTC+04), Политика 311
В Индонезии организован прием по случаю Дня Победы Азербайджана - ФОТО 10:12 (UTC+04), Политика 312
Азербайджанская нефть выросла в цене 10:10 (UTC+04), Экономика 358
В Парагвае задержали экс-президента страны Пенью 10:03 (UTC+04), В мире 387
Dominikan Respublikasında Zəfər Günü münasibətilə konsert təşkil edilib - FOTO 10:00 (UTC+04), Azərbaycanca 364
Необычный участник дорожного движения появился на проспекте в Баку - ВИДЕО 09:55 (UTC+04), Общество 433
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Шушинского государственного центра профессионального образования - ФОТО 09:49 (UTC+04), Официальная хроника 3 049
На дорогах ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 09:42 (UTC+04), Общество 348
Смартфоны Samsung лишили важной детали 09:40 (UTC+04), Наука и технологии 385
General Motors объявил отзыв машин 09:29 (UTC+04), Автоновости 394
США нанесли удар по иранскому острову Кешм 09:14 (UTC+04), В мире 535
Московский классический театр представит в Баку спектакль "Мастер и Маргарита" - ВИДЕО 09:10 (UTC+04), Культура 424
Стадион в Ханкенди окрасился в цвета флага Азербайджана ко Дню Победы - ВИДЕО 09:00 (UTC+04), Спорт 427
Трамп объявил о кадровых перестановках 08:47 (UTC+04), В мире 519
США нанесли удары по системам ПВО Ирана 08:39 (UTC+04), В мире 567
Азербайджан, США и Армения создали трехсторонние рабочие группы по TRIPP 08:30 (UTC+04), Политика 3 836
ВОЗ сообщила о распространении нового штамма коронавируса 08:12 (UTC+04), В мире 587
Да успокойтесь вы, наконец, женщина! 08:00 (UTC+04), Политика 4 769
Трамп сделал громкое заявление об Иране 07:46 (UTC+04), В мире 653
Какой будет погода сегодня в Азербайджане? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
Францию выведут из НАТО? 07:19 (UTC+04), В мире 663
Такой вот «перекресток мира»? Индия довооружает Армению 07:07 (UTC+04), Политика 4 800
День идеально подходит для отдыха - гороскоп на 7 ноября 06:02 (UTC+04), Это интересно 651
США ввели санкции против восьми канадских организаций 04:58 (UTC+04), В мире 767
Октябрь в Европе стал самым теплым за всю историю 03:45 (UTC+04), Это интересно 598
Ученые раскрыли, какие люди биологически старше своих лет 02:14 (UTC+04), Медицина 704
Во Франции мобилизуют десятки тысяч полицейских 01:17 (UTC+04), В мире 951
SOCAR и Honeywell Technologies подписали Глобальное рамочное соглашение - ФОТО 00:45 (UTC+04), Экономика 974
Трамп назвал имя нового руководителя аппарата Белого дома 00:21 (UTC+04), В мире 1 065
Хроника Победы (7.11.2020): Фронт за день до освобождения Шуши - ФОТО - ВИДЕО 00:05 (UTC+04), Политика 1 084
Рубио отправится во Францию 6 ноября 23:34 (UTC+04), В мире 1 027
400 тысяч человек вышли на забастовку в Германии 6 ноября 23:13 (UTC+04), В мире 1 011
Слагаемые стратегии Президента Ильхама Алиева: Победа, Возрождение, Великое возвращение - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 6 ноября 23:00 (UTC+04), Политика 7 181
Участники Форума сотрудничества НПО направили обращение Президенту Ильхаму Алиеву 6 ноября 22:40 (UTC+04), Официальная хроника 699
Садыр Жапаров поздравил Президента Ильхама Алиева 6 ноября 22:28 (UTC+04), Официальная хроника 6 130
Состоялся 6-й раунд политконсультаций между Азербайджаном и Болгарией - ФОТО 6 ноября 22:20 (UTC+04), Политика 1 058
Технологические компании США получили новый удар 6 ноября 21:43 (UTC+04), Наука и технологии 763
Искренняя беседа Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с жителями сел Солтанлы и Джахангирбейли - ФОТО 6 ноября 21:30 (UTC+04), Официальная хроника 6 981
Евродепутаты смягчили нормы выбросов CO2 для машин 6 ноября 21:16 (UTC+04), Автоновости 681
Президент Ильхам Алиев вручил переселившимся в села Джахангирбейли и Солтанлы жителям ключи от квартир - ФОТО 6 ноября 21:08 (UTC+04), Официальная хроника 7 881
Защитник "Туран Товуза" вызван в сборную Молдовы 6 ноября 21:00 (UTC+04), Спорт 667
Zəfər Günü münasibətilə Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubları gəlməkdə davam edir 6 ноября 20:50 (UTC+04), Azərbaycanca 1 034
В Баку приостановили работу молочного предприятия после проверки - ФОТО 6 ноября 20:46 (UTC+04), Общество 2 423
Президент-призрак: в Армении треть населения не знает, кто такой Хачатурян 6 ноября 20:36 (UTC+04), Политика 4 718
В Европе снова пригрозили взорвать самолеты с пассажирами 6 ноября 20:31 (UTC+04), В мире 1 231
В Германии самолет упал на трассу, есть погибшие - ВИДЕО 6 ноября 20:16 (UTC+04), В мире 1 378
Грузия выдала Азербайджану двух разыскиваемых граждан 6 ноября 20:03 (UTC+04), Общество 761
Матч Азербайджан - Латвия обслужат арбитры из Хорватии 6 ноября 19:52 (UTC+04), Спорт 768
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры поездки с Первой леди Мехрибан Алиевой в Джебраильский и Зангиланский районы - ВИДЕО 6 ноября 19:44 (UTC+04), Официальная хроника 11 361
Во Франции школьный автобус попал в аварию - ВИДЕО 6 ноября 19:31 (UTC+04), В мире 1 224
Мировой энергорынок столкнулся с серьезной проблемой 6 ноября 19:17 (UTC+04), В мире 1 257
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin nümayəndə heyəti İtaliya Prezidenti Sercio Mattarella ilə görüşüb - FOTO 6 ноября 19:10 (UTC+04), Azərbaycanca 1 346
В Агстафе отравились три члена одной семьи 6 ноября 19:06 (UTC+04), Общество 776
Volkswagen и BMW предупредили об интернет-мошенничестве 6 ноября 19:00 (UTC+04), Автоновости 720
Прокурор запросил для Кямрана Асадова 3 года тюрьмы 6 ноября 18:49 (UTC+04), Общество 797
Президент Ильхам Алиев: Наш народ и будущие поколения всегда будут гордиться нашей Победой - ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 6 ноября 18:40 (UTC+04), Официальная хроника 7 002
Внучка Тараны Мурадовой дебютировала на Azerbaijan Dance Festival - ФОТО - ВИДЕО 6 ноября 18:37 (UTC+04), Культура 920
Постоянное представительство Нахчывана в Баку ликвидировано 6 ноября 18:30 (UTC+04), Политика 1 247
В Брюсселе ко Дню Победы Азербайджана прошел концерт - ФОТО 6 ноября 18:24 (UTC+04), Политика 1 202
Во Франции число задержанных в день протестов превысило 600 6 ноября 18:18 (UTC+04), В мире 1 160
Президент Ильхам Алиев: Возвращение на родные земли бывших вынужденных переселенцев было заветной мечтой каждого нашего гражданина 6 ноября 18:12 (UTC+04), Официальная хроника 5 351
В Армении 30% опрошенных граждан не знают президента страны 6 ноября 18:09 (UTC+04), В мире 1 203
Hansı peşələrə maraq daha çoxdur? - Gənclərin yeni seçimi - VİDEO 6 ноября 18:04 (UTC+04), Azərbaycanca 1 168
Азербайджанские пловцы завоевали две медали и обновили рекорд страны в Беларуси - ФОТО 6 ноября 18:01 (UTC+04), Спорт 687
При поддержке Банка ABB за один день высажено 1250 деревьев (R) 6 ноября 17:49 (UTC+04), Экономика 1 220
В Кении отметили День Победы Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО 6 ноября 17:45 (UTC+04), Политика 1 208
Азербайджан и ООН обсудили новые направления сотрудничества - ФОТО 6 ноября 17:42 (UTC+04), Политика 1 252
Еще 130 квартир предоставили семьям шехидов и участникам войны - ФОТО 6 ноября 17:37 (UTC+04), Общество 719
В Индии поезд с пассажирами вспыхнул во время движения - ВИДЕО 6 ноября 17:31 (UTC+04), В мире 1 295
В Университете Эссекса отметили шестую годовщину Победы Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО 6 ноября 17:25 (UTC+04), Политика 1 222
Сборная Азербайджана по тамблингу в третий раз стала чемпионом мира - ФОТО 6 ноября 17:17 (UTC+04), Спорт 5 035
В Баку открылась выставка "Пусть дети будут счастливы" - ФОТО 6 ноября 17:12 (UTC+04), Культура 734
Трехцветный флаг - живая летопись пути Азербайджана к независимости - Азер Гараев 6 ноября 17:06 (UTC+04), Политика 1 249
Флэшмоб "Карабах, ты возрождаешься!" - ВИДЕО 6 ноября 17:03 (UTC+04), Общество 722
Премия за фантазию: в Ереване наградили книгу, которую «выдумывали» 20 лет 6 ноября 16:58 (UTC+04), Политика 3 347
Еврокомиссия призвала граждан подготовиться к первым 72 часам ЧС 6 ноября 16:55 (UTC+04), В мире 1 254
Вниманию водителей: на ряде улиц Баку пройдут шествия военнослужащих - СПИСОК 6 ноября 16:48 (UTC+04), Общество 1 265
Требовашему 30 тысяч манатов от владелицы оздоровительного центра гази вынесли приговор 6 ноября 16:43 (UTC+04), Общество 778
39-летний мужчина найден мертвым в собственном доме 6 ноября 16:38 (UTC+04), Общество 719
Сколько жителей Азербайджана страдают от ожирения? 6 ноября 16:33 (UTC+04), Общество 714
В Баку представили праздничную концертную программу ко Дню Победы - ФОТО 6 ноября 16:32 (UTC+04), Культура 713
Министр энергетики Украины поблагодарил Президента Ильхама Алиева 6 ноября 16:28 (UTC+04), Политика 5 908
В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения 6 ноября 16:25 (UTC+04), Общество 6 937
PASHA Bank завершил программу стажировок «ZirvədəSən 2026» - ФОТО 6 ноября 16:19 (UTC+04), Экономика 1 265
Viruslardan qorunmaq üçün bunları etmək lazımdır - Həkim AÇIQLADI 6 ноября 16:17 (UTC+04), Azərbaycanca 1 235
Xiaomi показала нового человекоподобного робота за работой - ВИДЕО 6 ноября 16:14 (UTC+04), Наука и технологии 742
Частичный блэкаут в европейском городе 6 ноября 16:09 (UTC+04), В мире 1 232
8 Noyabr - Zəfər Günü ilə bağlı sürücülərə XƏBƏRDARLIQ 6 ноября 16:06 (UTC+04), Azərbaycanca 1 262
PASHA Bank принял участие в очередной акции по посадке деревьев - ФОТО 6 ноября 16:03 (UTC+04), Экономика 1 259
АФФА присудила технические поражения восьми командам 6 ноября 16:00 (UTC+04), Спорт 667
Азербайджан и Литва обсудили двустороннее сотрудничество - ФОТО 6 ноября 15:52 (UTC+04), Политика 1 247
В Азербайджане изменится система финансирования школ 6 ноября 15:47 (UTC+04), Общество 719
В Азербайджане ожидаются дожди и град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 6 ноября 15:40 (UTC+04), Общество 841
Огромная стая дельфинов недалеко от Южной Калифорнии - ВИДЕО 6 ноября 15:34 (UTC+04), В мире 1 305
Названа доля ненефтегазового сектора в ВВП Азербайджана 6 ноября 15:30 (UTC+04), Экономика 1 308
27 nəfərin öldüyü qəzaya görə tutulan azərbaycanlılarla bağlı YENİ QƏRAR 6 ноября 15:30 (UTC+04), Azərbaycanca 1 295
Председатель TƏBİB освободил его от занимаемой должности 6 ноября 15:24 (UTC+04), Общество 752
Пассажирский самолет Прага-Бухарест подал сигнал тревоги в воздухе 6 ноября 15:20 (UTC+04), В мире 1 260
Хорошая новость в связи с пенсиями 6 ноября 15:12 (UTC+04), Общество 1 599
Avant Group представила новый масштабный проект Caspi Yards на выставке AIREX 2026 - ФОТО - ВИДЕО (R) 6 ноября 15:10 (UTC+04), Экономика 1 333
Herend: два столетия фарфорового искусства - ФОТО (R) 6 ноября 15:05 (UTC+04), Экономика 1 808
Интеллектуальный диалог для современного читателя - презентация книги Микаила Руханда "Дверь" - ФОТО 6 ноября 14:59 (UTC+04), Культура 733
Два азербайджанских тамблингиста вышли в финал ЧМ 6 ноября 14:56 (UTC+04), Спорт 678
Омбудсмен Азербайджана распространила заявление в преддверии Дня Победы 6 ноября 14:53 (UTC+04), Политика 1 278
ЦБА и S&P Global Ratings обсудили финансовую стабильность Азербайджана - ФОТО 6 ноября 14:49 (UTC+04), Экономика 1 302
Сильный Китай пугает мир. А слабый? - АНАЛИЗ от Азера Ахмедбейли 6 ноября 14:40 (UTC+04), В мире 5 468
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Зангиланского городского образовательного комплекса - ФОТО - ВИДЕО 6 ноября 14:37 (UTC+04), Официальная хроника 10 648
Иран и ОАЭ обсудили ситуацию в регионе 6 ноября 14:30 (UTC+04), В мире 1 297
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Джахангирбейли Зангиланского района - ФОТО - ВИДЕО 6 ноября 14:20 (UTC+04), Официальная хроника 9 454
"Мы сломаем им ноги..." - Иран предупредил Пашиняна 6 ноября 14:16 (UTC+04), В мире 4 328
Сборная Азербайджана объявила состав на ноябрьские матчи 6 ноября 14:09 (UTC+04), Спорт 713
В Абшероне раскрыли серию краж - ФОТО 6 ноября 14:05 (UTC+04), Общество 810
Палестина поблагодарила Азербайджан 6 ноября 14:00 (UTC+04), Политика 1 425
Налог для таксистов в Азербайджане привяжут к доходам 6 ноября 13:58 (UTC+04), Общество 741
Сегодня в Азербайджане сокращенный рабочий день? - Официальный ответ 6 ноября 13:51 (UTC+04), Общество 1 207
В Баку состоялась конференция на тему "Победа Азербайджана: военная стратегия, дипломатия и национальное единство" - ФОТО 6 ноября 13:49 (UTC+04), Общество 4 799
В 2027 году Азербайджан увеличит расходы на социальную сферу 6 ноября 13:43 (UTC+04), Общество 669
Volkswagen бесплатно отремонтирует миллионы машин по всему миру 6 ноября 13:35 (UTC+04), Автоновости 715
Убийство охранника вуза в Баку раскрыли спустя 24 года 6 ноября 13:34 (UTC+04), Общество 816
Более 50 человек в Азербайджане ждут пересадки сердца 6 ноября 13:26 (UTC+04), Общество 720
Азербайджанский музей получил ценный подарок - ФОТО 6 ноября 13:14 (UTC+04), Культура 790
Дорожная полиция обратилась к водителям в преддверии праздничных дней 6 ноября 13:07 (UTC+04), Общество 695
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Солтанлы Джебраильского района - ФОТО - ВИДЕО 6 ноября 12:54 (UTC+04), Официальная хроника 10 428
Завтра в Баку ожидается дождливая погода - ПРОГНОЗ 6 ноября 12:51 (UTC+04), Общество 1 307
В Баку продолжает работу Саммит ООН по инновациям в сфере управления - ФОТО 6 ноября 12:51 (UTC+04), Общество 687
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии предприятия по производству безалкогольных напитков в Джебраильском районе - ФОТО - ВИДЕО 6 ноября 12:42 (UTC+04), Официальная хроника 14 464
Хэмилтон намерен провести переговоры с руководством "Феррари" 6 ноября 12:38 (UTC+04), Спорт 690
Azerbaijan Airlines готовит новое поколение технических специалистов - ФОТО 6 ноября 12:30 (UTC+04), Общество 813
В Ормузском проливе загорелись два подорвавшихся на минах танкера 6 ноября 12:26 (UTC+04), В мире 1 471
На капитальные расходы в Азербайджане направлено более 7 млрд манатов 6 ноября 12:22 (UTC+04), Экономика 1 361
В Баку и других городах Азербайджана пройдут шествия военных оркестров 6 ноября 12:18 (UTC+04), Общество 756
В Азербайджане совершенствуют систему финансирования НПО 6 ноября 12:12 (UTC+04), Экономика 1 360
Азербайджан и Италия провели совместный военный тренинг - ФОТО 6 ноября 12:08 (UTC+04), Политика 1 403
Мировые мощности ВИЭ вырастут почти на 4,8 тысячи гигаватт 6 ноября 12:00 (UTC+04), Экономика 1 365
В этом случае водительское удостоверение заменят бесплатно 6 ноября 11:57 (UTC+04), Общество 1 086
Какой будет геомагнитная обстановка в праздничные дни? 6 ноября 11:54 (UTC+04), Общество 741
В Грузии застрелили двух братьев-азербайджанцев 6 ноября 11:50 (UTC+04), В мире 1 515
Китай готов расширять сотрудничество с Азербайджаном в сфере ИИ 6 ноября 11:42 (UTC+04), Наука и технологии 753
Вниманию водителей: за эти нарушения можно получить штраф 6 ноября 11:32 (UTC+04), Общество 1 119
В Сумгайыте арестовали мужа известной ханенде 6 ноября 11:28 (UTC+04), Общество 847
Китай отметил сотрудничество с Азербайджаном в сфере разминирования 6 ноября 11:26 (UTC+04), Политика 1 396
В этом районе высота снежного покрова достигла 15 см - ФОТО 6 ноября 11:23 (UTC+04), Общество 848
Как подать в суд за клевету в интернете? - объяснил судья 6 ноября 11:17 (UTC+04), Общество 791
Посол Китая обозначила перспективы сотрудничества с Азербайджаном 6 ноября 11:14 (UTC+04), Политика 1 447
Сегодня День Азербайджанского телевидения и радио 6 ноября 11:15 (UTC+04), Общество 742
Гражданин Индии скончался в аэропорту в Баку 6 ноября 11:10 (UTC+04), Общество 839
Задержан глава известного магазина стройматериалов в Азербайджане 6 ноября 11:07 (UTC+04), Общество 884
“Azərbaycanın Zəfəri: hərbi strategiya, diplomatiya və milli birlik” mövzusunda respublika elmi-praktiki konfransı keçirilib - FOTO 6 ноября 11:07 (UTC+04), Azərbaycanca 1 483
Китай подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана 6 ноября 11:06 (UTC+04), Политика 1 445
В Баку водитель насмерть сбил пожилую женщину 6 ноября 11:04 (UTC+04), Общество 833
Товарооборот Китая и Азербайджана достиг исторического максимума 6 ноября 11:01 (UTC+04), Экономика 1 436
İtkin düşən 3 nəfər tapıldı 6 ноября 10:59 (UTC+04), Azərbaycanca 1 417
Посол Лу Мэй отметила потенциал китайско-азербайджанских отношений 6 ноября 10:56 (UTC+04), Политика 1 408
Sosial şəbəkələrdə təhqirə məruz qalanlar nə etməlidir? 6 ноября 10:54 (UTC+04), Azərbaycanca 1 393
В Гяндже проходит Форум сотрудничества НПО Азербайджана - ФОТО 6 ноября 10:43 (UTC+04), Общество 773
Армения может остаться без права голоса в ОДКБ 6 ноября 10:39 (UTC+04), В мире 1 413
Стало известно, когда пройдет XXI съезд КП Китая 6 ноября 10:37 (UTC+04), В мире 1 435
Китай намерен расширять межпартийное сотрудничество с Азербайджаном 6 ноября 10:33 (UTC+04), Политика 13 823
Назначен заместитель генсека Международного центра Низами Гянджеви 6 ноября 10:24 (UTC+04), Общество 781
В Баку проходит брифинг по итогам V пленума ЦК КП Китая 6 ноября 10:20 (UTC+04), Политика 1 450
Перуанский портал рассказал об исторической Победе Азербайджана - ФОТО 6 ноября 10:17 (UTC+04), Политика 2 169
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 6 ноября 10:15 (UTC+04), Туризм
Азербайджан и Украина подписали план действий по развитию экономических связей - ФОТО 6 ноября 10:14 (UTC+04), Экономика 1 508
Тайсон Фьюри рассказал, сколько боев планирует провести до завершения карьеры 6 ноября 10:09 (UTC+04), Спорт 728
Азербайджанская нефть подорожала 6 ноября 10:05 (UTC+04), Экономика 1 493
Baker Hughes видит потенциал для работы за пределами АЧГ и "Шах Дениз" - региональный вице-президент - ИНТЕРВЬЮ 6 ноября 10:01 (UTC+04), Экономика 1 528
Новые поезда и маршруты: перспективы железных дорог Азербайджана - РАСКЛАД от Рауфа Агамирзаева 6 ноября 09:50 (UTC+04), Экономика 5 078
В поселке Фатмаи произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие 6 ноября 09:40 (UTC+04), Общество 827
Ford представила уникальный Mustang 1966 года 6 ноября 09:35 (UTC+04), Автоновости 790
Золото и серебро подешевели 6 ноября 09:31 (UTC+04), Экономика 1 523
Земные микробы выжили в условиях среды Марса 6 ноября 09:27 (UTC+04), Это интересно 761
Биткоин упал в цене 6 ноября 09:22 (UTC+04), Экономика 1 519
Сборная Аргентины не будет использовать номер Месси в ближайших матчах 6 ноября 09:16 (UTC+04), Спорт 772
Официальные курсы валют в Азербайджане 6 ноября 09:10 (UTC+04), Экономика
Огромный мотор V8 запихнули в крошечную Mazda MX-5 - ВИДЕО 6 ноября 08:58 (UTC+04), Автоновости 726
В Турции арестовали бывшего министра 6 ноября 08:50 (UTC+04), В мире 1 517
Кадры аварии с внедорожником у клиники в Баку - ВИДЕО 6 ноября 08:43 (UTC+04), Общество 938
Германия выдала Азербайджану разыскиваемого гражданина 6 ноября 08:33 (UTC+04), Общество 704
Трамп анонсировал «большое соглашение» по Украине - ВИДЕО 6 ноября 08:22 (UTC+04), В мире 1 551
Parisdə Zəfər Gününə həsr olunmuş “Şərəf əks-sədaları” adlı musiqi gecəsi keçirilib - FOTO 6 ноября 08:15 (UTC+04), Azərbaycanca 1 431
У берегов Турции произошло землетрясение 6 ноября 08:13 (UTC+04), В мире 1 471
Суды и пересуды: надежна ли последняя соломинка реваншистов? – АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой 6 ноября 08:00 (UTC+04), Политика 7 421
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 6 ноября 07:31 (UTC+04), Общество
В двух районах Баку не будет света 6 ноября 06:26 (UTC+04), Общество 1 095
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 6 ноября 05:15 (UTC+04), Общество
51 красную карточку показал арбитр в матче в Бразилии - ВИДЕО 6 ноября 04:24 (UTC+04), Спорт 884
Назван способ защитить смартфон от мороза 6 ноября 03:30 (UTC+04), Наука и технологии 825
В США собрали культовую карту Dust II в формате Lego - ВИДЕО 6 ноября 02:19 (UTC+04), В мире 1 786
Гороскоп на 6 ноября - Новые возможности и вызовы! 6 ноября 01:20 (UTC+04), Это интересно 1 235
В мозге нашли механизм, способный спутать безопасность с угрозой 6 ноября 00:45 (UTC+04), Медицина 832
Азербайджанские дзюдоисты выступят на турнире Гран-при в Загребе 6 ноября 00:26 (UTC+04), Спорт 820
Хроника Победы (06.11.2020): армянская армия в ловушке - ФОТО - ВИДЕО 6 ноября 00:01 (UTC+04), Политика 2 043
В этом районе не будет газа 5 ноября 23:48 (UTC+04), Общество 942
Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли в Баку – премьера фильма İmroz’da Bahar вызвала ажиотаж - ФОТО 5 ноября 23:33 (UTC+04), Шоу-бизнес 7 267
Еще два азербайджанских гимнаста вышли в полуфинал ЧМ 5 ноября 23:20 (UTC+04), Спорт 812
Еще новости