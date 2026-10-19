Fransada iğtişaşlar: 2397 nəfər saxlanılıb, 997 polis yaralanıb
Fransada iğtişaşlara çevrilən etiraz aksiyaları zamanı 2397 nəfər saxlanılıb, polis və jandarmeriyanın 997 əməkdaşı yaralanıb. Yaralananlardan yeddisinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Fransa Daxili İşlər Nazirliyinin açıqladığı məlumatda bildirilib.
Aksiyalarla bağlı canlı yayımda xalqa müraciət edən Fransa Prezidenti Emmanuel Makron etirazçıların qanuni tələbləri ilə dağıntı və qarətlə müşayiət olunan hərəkətlərin bir-birindən fərqləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.
"Bütün bunlara baxanda insan özündən soruşur: onların ağlından nə keçirdi? Fransızlar Fransaya qarşı bunu necə edə bilərlər? Buna heç nə haqq qazandıra, izah edə və ya bəraət verə bilməz. Bu axşam hamımız qəzəb və utanc hissi keçiririk", - deyə o bildirib.
Fransa Prezidenti təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndiriləcəyini vəd edib. Bununla yanaşı, o, fövqəladə vəziyyət və ya komendant saatı kimi sərt tədbirlərin tətbiqini elan etməyib.
Makron xüsusilə radikal solçu qrupları və iğtişaşlarda iştirak edən hüquq pozucularını tənqid edərək, dağıntılara görə məsuliyyət daşıyanların cəzalandırılacağını vurğulayıb.
Xatırladaq ki, etirazlar əvvəlcə ölkə üzrə iki həftə davam edən, şagird və müəllimlərin şəraitinin yaxşılaşdırılması tələbləri ilə keçirilən nümayişlərdən başlayıb. Sonradan aksiyalara yaşayış xərclərinin artmasından və dövlət xidmətlərinin səviyyəsindən narazı olan şəxslər də qoşulublar.
Fransa Daxili İşlər Nazirliyinin hesablamalarına görə, şənbə günü keçirilən aksiyalarda təxminən 550 min nəfər iştirak edib. İğtişaşlar ölkənin müxtəlif bölgələrini əhatə edib. Lilldən Marselə, Strasburqdan Bordoya qədər bir sıra şəhərlərdə yanğınlar və qarət halları qeydə alınıb.
Fransa Ticarət Federasiyasının məlumatına əsasən, təxminən 1500 mağaza və ticarət obyektinə ziyan dəydiyi barədə müraciətlər daxil olub.
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