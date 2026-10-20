Ukrayna Aİ ölkələrinin büdcələrinə böyük yük yaradır - Merts
Ukraynaya maliyyə dəstəyi Avropa İttifaqı ölkələrinin büdcələrinə böyük yük yaradır.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Almaniya kansleri Fridrix Merts "Bloomberg" agentliyinə müsahibəsində deyib.
"Bu, həqiqətən də büdcələrimiz üçün böyük yükdür",-deyə o bildirib Bununla belə , kansler Kiyevin maliyyələşdirilməsini davam etdirmək niyyətində olduqlarını diqqətə çatdırıb.
Almaniya kansleri, həmçinin iddia edib ki, Ukraynanın müttəfiqləri müdafiə və hərbi texnikanın satın alınması məsələlərində ABŞ-dən yardım almırlar.
Bundan əvvəl Brüsseldə keçirilən sammitdə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ölkəsinin 2027-ci ildə hərbi ehtiyacları üçün Avropa İttifaqından əlavə 70 milyard avroya ehtiyacı olduğunu bildirmişdi.
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