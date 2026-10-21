“Mən heç vaxt o tərbiyəsizliyi etmərəm” - Türkan Vəlizadə bu hərəkətə əsəbləşdi?
Müğənni Türkan Vəlizadə həmkarı Rəqsanə İsmayılovanın mahnı məsələsi ilə bağlı fikirlərinə münasibət bildirib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi "Sevilən səhər" verilişində qonaq olarkən Rəqsanə xanıma böyük hörmət bəslədiyini deyib. O, illər əvvəl bağlandığını düşündüyü məsələnin yenidən gündəmə gətirilməsini anlamadığını bildirib.
Türkan qeyd edib ki, Rəqsanənin mahnısını popuri şəklində hazırlayaraq "YouTube" platformasında yayımlayıb və bunun üçün bəstəkar Hikmət Aslanovdan icazə alıb. Müğənninin sözlərinə görə, Aysun Rəqsanənin əlaqə nömrəsini əldə edərək onunla danışıb və mahnını ifa etməsinə razılıq verildiyini bildirib.
"Halallıq məsələsinə gəlincə, bu günə qədər heç kimin mahnısını icazəsiz oxumamışam. Mən heç vaxt o tərbiyəsizliyi etmərəm", - deyə Türkan vurğulayıb.
O, öz mahnılarının da başqa sənətçilər tərəfindən popurilərdə ifa edildiyini xatırladıb. Bəzi sənətkarların isə mahnılarının icazəsiz belə səsləndirilməsinə etiraz etmədiklərini söyləyib.
Türkan Vəlizadənin açıqlaması şou-biznesdə mahnı hüquqları ilə bağlı müzakirələri yenidən gündəmə gətirib.
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