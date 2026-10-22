Pomidorun orqanizmə 7 faydası
Pomidor likopin, C vitamini və digər antioksidantlarla zəngin tərəvəzlərdəndir. Onun müntəzəm istehlakı hüceyrələrin oksidləşdirici zədələnmədən qorunmasına, immun sisteminin normal fəaliyyətinə və ümumi sağlamlığın dəstəklənməsinə kömək edə bilər.
Day.Az xəbər verir ki, pomidorun tərkibindəki likopin bəzi xərçəng növlərinin, xüsusilə prostat xərçənginin daha aşağı riski ilə əlaqələndirilir. Bundan əlavə, pomidor dərinin sağlamlığını, gözlərin normal fəaliyyətini, həzm sistemini və sümük sağlamlığını dəstəkləyən qida maddələri ehtiva edir. Bəzi araşdırmalarda likopinin kişi reproduktiv sağlamlığına mümkün müsbət təsiri də qeyd olunur, lakin bu sahədə əlavə tədqiqatlara ehtiyac var.
Pomidoru həm çiy, həm də bişmiş halda yemək faydalıdır. Çiy pomidor C vitamini ilə təmin etdiyi halda, bişirilməsi likopinin orqanizm tərəfindən mənimsənilməsini asanlaşdıra bilər. Pomidoru az miqdarda zeytun yağı ilə hazırlamaq da likopinin sorulmasına kömək edir. Bununla belə, pomidor heç bir xəstəliyin qarşısını almağa və ya onu müalicə etməyə zəmanət vermir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре