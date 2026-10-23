https://news.day.az/azerinews/1869115.html Milli Məclisin növbət iclasının vaxtı AÇIQLANDI Milli Məclisin növbəti plenar iclası oktyabrın 27-də keçiriləcək. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə spiker Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü iclasının sonunda məlumat verib.
Milli Məclisin növbət iclasının vaxtı AÇIQLANDI
Milli Məclisin növbəti plenar iclası oktyabrın 27-də keçiriləcək.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə spiker Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü iclasının sonunda məlumat verib.
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