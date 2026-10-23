https://news.day.az/azerinews/1869201.html Bu ayın müavinət və təqaüdləri ödənildi – RƏSMİ Oktyabr ayının müavinət, təqaüd və ünvanlı dövlət sosial yardımları ödənilib. Bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) məlumat yayıb.
Bu ayın müavinət və təqaüdləri ödənildi – RƏSMİ
Oktyabr ayının müavinət, təqaüd və ünvanlı dövlət sosial yardımları ödənilib.
Bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, həmçinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu da müavinət, təqaüd və ünvanlı dövlət sosial yardımlarının ödənişini həyata keçirib.
Beləliklə, bu ayın bütün sosial ödənişləri başa çatdırılıb.
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