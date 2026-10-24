https://news.day.az/azerinews/1869254.html Türkiyədə bələdiyyə sədri və oğlu saxlanıldı Muğla Baş Prokurorluğu tərəfindən Muğlada Milas Bələdiyyəsinə qarşı aparılan istintaq çərçivəsində, barəsində həbs qərarı verilən 35 şübhəlidən 18-i həbs edilib.
Türkiyədə bələdiyyə sədri və oğlu saxlanıldı
Muğla Baş Prokurorluğu tərəfindən Muğlada Milas Bələdiyyəsinə qarşı aparılan istintaq çərçivəsində, barəsində həbs qərarı verilən 35 şübhəlidən 18-i həbs edilib.
Day.Az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, həbs olunanlar arasında Milas bələdiyyə sədri Fevzi Topuz və oğlu Doruk Topuz da var, 2 şübhəli ev dustaqlığına, 15 şübhəli isə məhkəmə nəzarəti altına alınıb.
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