Sülh sazişini elə bu gün imzalamağa hazıram - Zelenski
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski müharibəni hazırkı cəbhə xətti boyunca dondurmağa hazır olduğunu bildirib, lakin Rusiyaya əlavə ərazilərin güzəştə gedilməsini rədd edib
Day.Az xəbər verir ki, Ukrayna lideri ABC News telekanalına müsahibəsində sülh sazişini elə bu gün imzalamağa hazır olduğunu təsdiqləyib.
Onun sözlərinə görə, hazırda Rusiya Ukrayna ərazisinin 19 faizindən çoxuna nəzarət edir. Kiyev döyüşlərin hazırkı cəbhə xətti boyunca dayandırılmasına razılaşmağa hazırdır, lakin yeni ərazilərin Moskvanın nəzarətinə verilməsini qəbul etmir.
Zelenski həmçinin ABŞ tərəfindən göstərilən dəstəyin yetərli olmamasından şikayətlənib.
"Mən hiss etdiyimi hiss edirəm. Bu, dəstək deyil",-deyə o bildirib.
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